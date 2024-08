Uszkodzenie dachu w warszawskiej galerii. Woda w obiekcie

W warszawskim centrum handlowym Sadyba Best Mall doszło do rozszczelnienia dachu - potwierdziła w rozmowie z Polsat News stołeczna straż pożarna. Woda dostała się do środka obiektu, dlatego ze względów bezpieczeństwa służby zamknęły galerię, w której znajduje się wiele sklepów, a także kino. Wcześniej podawano, że doszło do zawalenia dachu. Zalany ma być także garaż centrum.