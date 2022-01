Warszawa: Wilk biegł wzdłuż drogi ekspresowej S8. Jest nagranie

Oprac.: Wiktor Kazanecki WIADOMOŚCI LOKALNE

Eko Patrol stołecznej Straży Miejskiej szukał wilka, który w piątek biegł wzdłuż trasy S8 na wysokości Żoliborza. Zgłoszenie o pojawieniu się zwierzęcia pochodziło od kierowców - jednemu z nich udało się zarejestrować to zdarzenie. Funkcjonariuszom nie udało się odnaleźć drapieżnika, co może świadczyć o tym, że udało mu się wrócić do naturalnego środowiska.

Zdjęcie Wilk pojawił się przy trasie S8 na stołecznym Żoliborzu / Wielechowski S/AGENCJA SE, YouTube/Marcin Krolak / Archiwum