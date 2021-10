Warszawa: Śmigłowiec LPR lądował na Placu Bankowym

Warszawa jest jednym z miejsc, gdzie część karetek nie wyjeżdża do pacjentów - przyznał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W poniedziałek w południe w centrum stolicy lądował helikopter, który do szpitala zabrał pacjenta z zasłabnięciem. Śmigłowiec został wezwany, bo dyspozytor nie miał wolnej karetki naziemnej. Chory trafił do szpitala.

Zdjęcie Śmigłowiec LPR lądował w centrum Warszawy na Placu Bankowym / Polsat News / Polsat News