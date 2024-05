Do nietypowej interwencji policji doszło w gminie Trojanów doszło. Policjanci zostali wezwani na teren stacji paliw w Woli Koryckiej Dolnej , znajdującej się przy drodze ekspresowej S17.

"Niefortunne" zdarzenie. Zostawili córkę na stacji paliw

Nastolatka jechała z Niemiec razem z rodzicami do rodziny w Zamościu. W trakcie podróży rodzina zatrzymała się na stacji paliw.

"Niefortunne" zdarzenie, interwencja policji i happy end

- We współpracy z policjantami z sąsiednich jednostek próbowali zatrzymać na trasie ustalony samochód i zawrócić go na stację paliw - przekazała rzeczniczka. Do czasu powrotu rodziców na stację, nieletnia była cały czas pod opieką policjantów.