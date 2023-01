Pijany 28-latek zaatakował 45-latka piłą spalinową. Wcześniej się pokłócili

Oprac.: Joanna Mazur WIADOMOŚCI LOKALNE

Policjanci zatrzymali 28-latka, który zaatakował piłą spalinową 45-letniego mężczyznę - poinformowała w środę podkom. Joanna Wielocha z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak podano, wcześniej pomiędzy mężczyznami doszło do awantury. Co więcej, okazało się, że 28-latek miał blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie 28-latek zaatakował 45-latka piłą spalinową / Mapy Google / JAKUB WYSOCKI / Reporter