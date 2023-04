Pieszy dostał 1000 zł mandatu. Szedł po pasach

W miniony poniedziałek, 24 kwietnia policjanci z komendy w Ciechanowie (woj. mazowieckie ) zauważyli pieszego, który popełnił wykroczenie.

1100 zł za przejście na czerwonym świetle. Pieszy z wysokim mandatem

"Mężczyzna przeszedł przez pasy kiedy sygnalizator wskazywał czerwone światło. Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zmusił kierowcę pojazdu do gwałtownego hamowania. Na szczęście, nikomu nic się nie stało" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci ukarali 28-latka mandatem w wysokości 1100 zł.

Policjanci podkreślają, że z karami za popełnione wykroczenia muszą liczyć się zarówno kierowcy, jak i piesi.

"Pieszego nic nie chroni, poza rozsądkiem"

"Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Nic go nie chroni, oprócz jego zdrowego rozsądku, rozwagi i ostrożności na drodze. Dlatego dla pieszego tak ważne powinno być przestrzeganie przepisów ruchu drogowego" - podkreślili mundurowi i zaapelowali do kierowców i pieszych o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Zgodnie z art. 14. prawa o ruchu drogowym pieszemu zabrania się m.in.: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych czy spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność, przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności, przebiegania przez jezdnię czy korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię - przypominają policjanci.