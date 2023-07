Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu policjantowi, który spowodował wypadek radiowozu w Dawidach Bankowych (woj. mazowieckie). Oprócz funkcjonariuszy, w policyjnym aucie były również dwie nastolatki, które zostały ranne. Mężczyźnie zarzuca się niedopełnienie obowiązków służbowych, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.