Szef MRiT wskazał podczas konferencji prasowej, że budynek jest przykładem "patologii budowalnej" , ponieważ deweloper powiększył kilka mieszkań o przylegające do nich komórki i korytarz.

- W trakcie budowy wprowadzono zmiany niezgodne z projektem oraz prawem budowlanym - powiedział Waldemar Buda w czasie briefingu na przeciwko obiektu przy Śródziemnomorskiej.

Kontrolę budowy minister zapowiedział na początku maja.

Waldemar Buda i patodeweloperka. "Będziemy walczyć z patologiami"

Buda wskazał, że wprawdzie w przyłączonych do mieszkań pomieszczeniach wybito okna, ale mimo to, nie spełniają one parametrów naświetlenia obowiązujących w przepisach.

Ponadto - jak stwierdził minister - podczas kontroli przeprowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - ustalono, że deweloper wybudował większy niż w projekcie garaż podziemny. - Zwiększenie powierzchni użytkowej garażu do ponad pół hektara oznacza, że inwestycja ta może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - ocenił szef MRiT.

Buda poinformował również, że wszystkie ustalenia Ministerstwo kieruje do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego, a także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

- To pokazuje do czego posuwają się deweloperzy, żeby osiągnąć dodatkowy zysk. Będziemy walczyć z patologiami na każdym kroku. Jeśli pojawi się sygnał, natychmiast zostanie przeprowadzona kontrola, jeżeli jest potrzeba - wstrzymanie budów - oświadczył.