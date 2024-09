Warszawa. 66-latek ranił 90-latkę. Akcja służb

Ranna kobieta trafiła do szpitala. Jej stan nie jest znany. Policja zaś nie wypowiada się na temat zdarzenia i odsyła do zamieszczonego komunikatu.

Mówi on o spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co można zostać pozbawionym wolności na okres od lat trzech do 20.