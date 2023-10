IMGW mówił o silnym wietrze. W Tatrach wieje nawet 140 km/h

Jak informowano przed południem, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozował wystąpienie na tych obszarach silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.