W połowie kwietnia ma dojść do zmian w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Posadę ma stracić dotychczasowy prezes zarządu i jego zastępca powołani jeszcze za wcześniejszych rządów. Zgodnie z przepisami prezesa powołuje wojewoda na wniosek rad nadzorczej. Ta, jak wynika z informacji Interii, ma zebrać się 10 kwietnia. Wiadomość tę potwierdziliśmy także w sekretariacie funduszu. To podczas jej obrad ma zostać zgłoszony wniosek o zmianach.

Z informacji Interii wynika, że nowym prezesem funduszu ma zostać Jerzy Popiel. To polityk Platformy Obywatelskiej i były miejski radny. Wcześniej był on wiceprezesem miejskiej spółki w Krakowie odpowiedzialnej za budowę parkingów. Ta została rozwiązana, bo nie radziła sobie ze swoimi zadaniami. Dodatkowo okazało się, że jeden z pracowników przywłaszczył sobie 122 tys. zł z opłat parkingowych, a sprawa trafiła do prokuratury.