We wsi Zubrzyca Dolna (powiat nowotarski) doszło do ataku na policjanta. - Funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję domową do agresywnego mężczyzny. Podczas próby zatrzymania doszło do ataku nożem na policjanta - potwierdziła w rozmowie z Interią podkom. Dorota Garbacz z KPP w Nowym Targu. Napastnik został postrzelony, nie udało się uratować jego życia.