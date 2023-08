Ratownicy medyczni i policjanci zostali wezwani do mężczyzny z zaburzeniami psychicznymi. Mieszkaniec woj. podkarpackiego zabarykadował się w domu i groził, że "zabije każdego, kto spróbuje wejść". Kiedy funkcjonariuszom udało się dotrzeć do mężczyzny, ten ugodził jednego z nich nożem. Policjant trafił do szpitala.