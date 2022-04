Jak powiedziała w środę Barbara Szczerba z biura prasowego małopolskiej policji, do wypadku w Oświęcimiu doszło ok. godz. 1 w nocy. Według wstępnych ustaleń, 41-letni kierowca opla vivaro zjechał z ulicy Szpitalnej do pobliskiego jeziora.

Kierowca i 19-letni pasażer o własnych siłach wypłynęli z wody. 22-letnią pasażerkę wydobyli strażacy. Nieprzytomna kobieta został przewieziona do szpitala, ale jej życia nie udało się uratować.

Kierowca miał ponad promil alkoholu

Badanie kierowcy wykazało, że w miał on ponad 1 promil alkoholu w organizmie.

- Śledztwo wyjaśni dokładne okoliczności i przyczyny wypadku - podkreśliła policjantka z małopolskiej komendy.

Uczestnicy wypadku - obywatele Ukrainy - przebywali w Polsce od dłuższego czasu, przyjechali przed wybuchem wojny.