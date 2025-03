Mirage-2000 to potężne myśliwce wyposażone są w zaawansowane systemy walki elektronicznej i zdolności do ataków powietrze-ziemia. "Samolot wyposażono w radar Thales RDY, który ma zasięg wykrywania do 120 kilometrów dla celów powietrznych i 40 kilometrów w trybie poszukiwania celów naziemnych, umożliwiając śledzenie do 24 celów i jednoczesne atakowanie 4 z nich" - wskazuje Geekweek .