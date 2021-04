W Krakowie zmarł Stanisław Dziedzic - historyk literatury, kulturoznawca, dyrektor Biblioteki Kraków, a wcześniej wieloletni dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – poinformował Urząd Miasta Krakowa. ​Ostatnie dni spędził w szpitalu po zakażeniu koronawirusem.

Stanisław Dziedzic

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski napisał w mediach społecznościowych, że trudno opisać, jak wiele Kraków zawdzięcza Stanisławowi Dziedzicowi, który przez prawie dwie dekady był zaangażowany w najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne w mieście oraz w narodziny i rozwój najważniejszych krakowskich instytucji, m.in. w utworzenie nowych oddziałów Muzeum Krakowa, MOCAK-u, nowych obiektów teatralnych, ośrodków i centrów kultury oraz rozwój Biblioteki Kraków.

W ostatnich miesiącach pracował nad "Wielką encyklopedią Krakowa" i nad utworzeniem siedziby Biblioteki Kraków na terenie dzielnicy Wesoła.

"Zawsze mogłem na Niego liczyć i z wdzięcznością myślę o wszystkich Jego dokonaniach. Trudno mi się pogodzić z tą przedwczesną śmiercią" - podkreślił prezydent Majchrowski.

"Był człowiekiem renesansu"

Piotr Wasilewski, współpracownik Stanisława Dziedzica w Bibliotece Kraków powiedział, że był on człowiekiem renesansu. - Znał się na bardzo wielu rzeczach, poza literaturą polską także na historii sztuki sakralnej, którą się pasjonował. Wycieczki w jego towarzystwie, zwiedzanie zabytków było niezwykłym przeżyciem, bo często nawet gospodarze obiektów nie wiedzieli o nich tyle, co on - mówił Wasilewski. - To był mądry, rozsądny, szlachetny i otwarty człowiek - dodał.

Autor wielu książek o Krakowie i o historii literatury polskiej

Stanisław Dziedzic miał 67 lat. Urodził się 13 października 1953 r. w Dąbrowie. Ukończył filologię polską i dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia z zakresu zarządzania zasobami pracy na Akademii Ekonomicznej. Był doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Zawód dziennikarza łączył z pracą pedagogiczną. W latach 1998-2000 był wicedyrektorem Biura Jubileuszowego 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2004 do 2016 - dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Od stycznia 2017 r. kierował Biblioteką Kraków. Był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W latach 2000-2004 pełnił funkcję wiceprezesa Radia Kraków SA, był także członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA (1999-2003).

Stanisław Dziedzic był autorem ponad tysiąca prac publikowanych na łamach gazet i periodyków, m.in. takich jak: "Student", "Ruch Literacki", "Dziennik Polski", "Zeszyty Naukowe UJ", "Zeszyty Naukowe KUL", "Renowacje i Zabytki", "Alma Mater".

Był autorem lub współautorem wielu książek dotyczących historii literatury polskiej, fenomenu artystycznego i duchowego Krakowa, zarządzania kulturą oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Opracował w zakresie edytorskim i naukowym niepublikowane wcześniej młodzieńcze wiersze Karola Wojtyły, Marii Dłuskiej, Mariana Niżyńskiego, a także liczne wybory wierszy znanych współczesnych krakowskich poetów, m.in. Józefa Barana, Adama Ziemianina, Andrzeja Warzechy, Wiesława Kolarza.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i wyróżniony m.in. Złotym Laurem Fundacji Kultury Polskiej "Za mistrzostwo w sztuce pisarskiej" oraz Złotym Medalem "Zasłużony dla Archidiecezji Krakowskiej".