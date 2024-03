Na nagraniu widzimy, jak Turnau próbuje stworzyć własny materiał, jednak błyskawicznie podchodzi do niej mężczyzna przebrany za popularnego z Krupówek misia. - Nie ma tak, chcecie, to sobie zapłaćcie i nie ma sprawy - słychać na nagraniu, choć aktorka nie prosiła o zdjęcie czy wspólne nagranie.

Zakopane. Nagranie misia z Krupówek stało się hitem. "Zapłać nam"

- Czy nagrywasz, czy cokolwiek, to my tutaj stoimy, chcesz z nami, proszę bardzo, zapłać nam - jednoznacznie wskazywał mężczyzna. Hanna Turnau całą sytuację podsumowała w żartobliwy sposób. - Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto - przekazała na instagramowej rolce, a we wpisie dodała, że na Krupówki lepiej wziąć gotówkę, gdy chce się coś nagrać.