Na nagranym przez strażników granicznych wideo widać, że nielegalni imigranci ledwie zmieścili się w samochodzie.

Poupychani jak sardynki w puszce

Jeden podróżował w bagażniku, następny siedział tyłem na podłokietniku między przednimi siedzeniami.



Na ostatniej kanapie zmieściło się czterech pasażerów. Na kolanach siedzących na środkowym siedzeniu jechali bokiem kolejni dwaj mężczyźni oparci plecami o drzwi.

Łącznie w aucie z polskimi numerami rejestracyjnymi jechało dwunastu obywateli Turcji oraz ukraiński kierowca.

Chcieli dostać się do Niemiec

Funkcjonariusze placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Zakopanem zatrzymali wszystkich trzynastu mężczyzn, który jechali autem marki Ford S-Max. Takim autem może legalnie podróżować siedem osób w trzech rzędach foteli.

Tylko kierowca i pasażer z przodu mieli względny komfort podróżowania.

Okazało się, że dwunastu obywateli Turcji wjechało do Polski nielegalnie. Żaden nie miał wizy uprawniającej do pobytu w naszym kraju. Granicę słowacko-polską przekroczyli nielegalnie.

Ustalono, że obcokrajowcy dotarli samolotem z Turcji do Serbii, a następnie pieszo przedostali się do Węgier. Tam wsiedli do samochodu, którym przez Słowację dotarli do Polski. Celem ich podróży były Niemcy.

Ukraiński kierowca przewoził w aucie dwunastu Turków, którzy nielegalnie wjechali do Polski

Migranci będą musieli wrócić do ojczyzny

Straż Graniczna wydała wobec Turków decyzje o zobowiązaniu do powrotu z 3-letnimi zakazami wjazdu terytorium Rzeczpospolitej i innych państw obszaru Schengen. Z kolei Sąd Rejonowy w Nowym Targu, po rozpoznaniu wniosków Komendanta Placówki SG w Zakopanem, wydał postanowienia o umieszczeniu nielegalnych imigrantów na trzy miesiące w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lesznowoli (3 osoby) i Przemyślu (9 osób).

Ukraiński kierowca forda został zatrzymany. W związku z uzasadnionym podejrzeniem uczestniczenia w przemycie ludzi przez granicę został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego w Nowym Sączu.