W Tatrach doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jak opisały lokalne media, turysta, który okazał się obywatelem Chin, wędrował tam poza szlakiem, tuż obok Orlej Perci, z trampkami na nogach i telefonem w ręku. Chciał dotrzeć z Kuźnic do Morskiego Oka, jednak zgubiła go zbytnia wiara w urządzenie nawigacyjne.