Włączyli nawigację w drodze na wakacje. Nadłożyli 1000 km drogi

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Austriacka rodzina trafiła nie do tego Salzburga. Zamiast do miasta w północnej Austrii, dojechali do niemieckiego Salzburga w Nadrenii-Palatynacie. Przerażeni zadzwonili na numer alarmowy. Policjanci pomogli im wyznaczyć nową trasę.

Zdjęcie Fatalna pomyłka w drodze na wakacje / malleo / 123RF/PICSEL