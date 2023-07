W sieci wrze. Wygórowane ceny biletów na Wawel

Wejściówka nie obejmuje jednak zwiedzania w towarzystwie przewodnika. To "zwiedzanie indywidualne, wejścia według indywidualnego harmonogramu godzinowego" - głosi informacja zamieszczona na stronie internetowej. Nie ma również oferty biletów rodzinnych, co oznacza, że kupowanie kilku osobnych biletów dla osób dorosłych i dzieci bądź młodzieży byłoby wydatkiem rzędu kilkuset złotych.

Głos w sprawie zabrał także dziennikarz Łukasz Warzecha. "Bilety na Wawel są faktycznie horrendalnie drogie (zwłaszcza komplet, bo kupuje się je na pojedyncze wystawy). Ale pretensję należy mieć nie do miasta Kraków, bo to nie jest muzeum miejskie, tylko do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to jest muzeum państwowe. Być może najdroższe w kraju" - zaznaczył we wpisie, który można zobaczyć TUTAJ.