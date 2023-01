"Zima wróciła ze zdwojoną siłą!" - napisały Polskie Koleje Linowe na Facebooku.

Zasypany Kasprowy Wierch

"Zobaczcie, ile śniegu spadło tej nocy na Kasprowym Wierchu!" - napisał przewoźnik.

Spółka zamieściła w sieci film, który przedstawia odśnieżanie górnej stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.).

"Trzymajcie kciuki za większe opady!" - dodano pod filmem, który przedstawia odśnieżanie przy pomocy dwóch odśnieżarek z udziałem kolejnych pięciu pracowników z łopatami.

"Jeszcze trochę i będziemy mogli zaprosić do nas narciarzy" - dodano. W tej chwili wyciągi narciarskie w dolinie Gąsienicowej i Kotle Goryczkowym są zamknięte. W tej chwili trwa przygotowanie leżących na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego tras do sezonu. Trasy nie są sztucznie naśnieżane i oświetlone.

W Tatrach obowiązuje obecnie drugi stopień zagrożenia lawinowego, który Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło we wtorek wieczorem. Według TOPR w Tatrach w ciągu jednej doby przybyło od 20 do 40 cm świeżego śniegu.



Ratownicy ostrzegli turystów, by uważali na śnieg nawiany zwłaszcza w formacjach wklęsłych. "Poruszanie się w terenie wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego" - napisano na stronach TOPR.



"Pokrywa śnieżna jest przeważnie związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach" - głosi komunikat lawinowy.

"W Tatrach nie przestaje sypać"

IMGW zamieściło po południu zdjęcia z obserwatorium meteorologicznego na Hali Gąsienicowej z komentarzem: "W Tatrach wciąż sypie śnieg".