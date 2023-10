17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana to jedna z największych jednostek wojskowych w Polsce. Wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt, przygotowana do realizacji zadań militarnych, a także reagowania kryzysowego w kraju oraz poza jego granicami.

Jak czytamy, kluczowe jest jednak ciągłe podnoszenie specjalistycznych kompetencji i umiejętności, co da się robić jedynie w realnych warunkach, a więc poza placami ćwiczeń czy strzelnicą. Tak było w październiku, kiedy to żołnierze brygady pojawili się we wsi Święty Wojciech koło Międzyrzecza w województwie lubuskim. Ta stała się po prostu "areną wojskowych manewrów".