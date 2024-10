We wtorek około godz. 19 zielonogórska policja została zawiadomiona przez komendę w Międzyrzeczu o kradzieży BMW oraz podejrzeniu, że złodziej może jechać samochodem do Zielonej Góry .

Lubuskie. Akcja służb w Zielonej Górze. "Maska była ciepła"

Około godz. 21 policjanci w Zielonej Górze zauważyli skradzione BMW . - Samochód był zaparkowany na ulicy Wyszyńskiego. Maska była ciepła , co oznaczało, że osoba, która nim przyjechała mogła być w pobliżu - podała podinsp. Małgorzata Stanisławska.

Zielona Góra. Ukradł BMW. Akcja policji

Mężczyzna został zatrzymany. Był pijany i bełkotał. - Po rozmowie policjanci ustalili, że to on przyjechał do Zielonej Góry poszukiwanym BMW - powiedziała podinsp. Stanisławska.