Zenek Martyniuk został obrzucony jajkami podczas weekendowego koncertu we Włodawie (woj. lubelskie). Do wydarzeń, które rozegrały się na scenie, odniósł się zespół Dr Gree, który podkreślił, że "sławna jajecznica z Zenka to nie nasza robota". Członkowie grupy muzycznej zaapelowali o szacunek dla drugiego człowieka, bez względu na to, jaki gatunek muzyki wykonuje.