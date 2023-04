Do tragicznego wypadku doszło w sobotę nad ranem, około godz. 5:20, na drodze krajowej nr 92 w Sękowie (gm. Duszniki, pow. szamotulski).

Wielkopolskie: Tragiczny wypadek w Sękowie. Nie żyje 26-letni strażak OSP

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 26-letni kierowca volkswagena golfa zjechał z niewyjaśnionych przyczyn na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim autem.

Skutki kraksy okazały się dramatyczne - mimo wszelkich prób reanimacji, mężczyzna zmarł na miejscu. Kierująca oplem corsą 26-latka i jej pasażerka zostały ranne i przewiezione do szpitala.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sękowie przekazała, że w wypadku zginął strażak. "Zawsze gotowy do akcji i do niesienia pomocy innym. Nasze serca pękają z żalu" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach poinformowała na swoim profilu w mediach społecznościowych, że sprawą zajmuje się prokuratura, która zbada przyczyny i okoliczności zdarzenia.