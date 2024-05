Ewakuacja szkoły we Włodawie. Siedmiolatek przyniósł granat

Akcja policji i kontrterrorystów we Włodawie. Powód? Siemioletni uczeń przyniósł do szkoły granat, najprawdopodobniej z czasów wojennych. Szkołę ewakuowano, a niewypał chłopcu odebrano i zabezpieczono. Ze wstępnych informacji wynika, że chłopiec dostał go od ojca" - poinformowały służby, które badają sprawę.