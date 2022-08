Taksówką przez pół Polski. 10-latka wzięła pieniądze i jechała do koleżanki

Oprac.: Joanna Mazur WIADOMOŚCI LOKALNE

Funkcjonariusze z Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) odnaleźli zaginioną 10-letnią dziewczynkę z woj. podlaskiego. Dziecko zabrało sporą sumę pieniędzy z domu i zamówiło kurs do Sosnowca, gdzie - jak powiedziała taksówkarzowi - ma rodzinę. Policjanci namierzyli samochód na autostradzie A1, a dziewczynka wróciła do domu. Okazało się, że jechała do poznanej w internecie koleżanki.

Zdjęcie Policjantom udało się namierzyć dziecko w trasie / Damian Klamka/Google Maps / East News