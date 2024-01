Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Zelgoszcz pod Łodzią. OSP Swędów przekazała w mediach społecznościowych, że wóz strażacki zjechał nagle z drogi i przewrócił się na bok.

Jak czytamy, wszystko to z uwagi na nadjeżdżające z przeciwka auto osobowe. Kierujący samochodem 35-letni strażak zrobił wszystko, by uniknąć czołowego zderzenia.

Kwestowali na rzecz WOŚP. Strażacy cudem uniknęli czołowego zderzenia

Potrzebującym udzielono pierwszej pomocy, choć szczęśliwie w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Po badaniach w szpitalu wszyscy uczestnicy wypadku wrócili do domów. Prócz strażaków w pojedzie znajdowali się też nastoletni wolontariusze zbierający środki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sumie sześć osób.

O włos od groźnego wypadku. Wóz strażacki skończył w rowie, sprawca uciekł

W komunikacie strażacy z OSP Swędów przekazali również, że dołożą wszelkich starań, by jak najszybciej przywrócić wóz strażacki do czynnej służby. Do wpisu dołączono zdjęcie uszkodzonego samochodu.