Nocna strzelanina w Łodzi. "Biegł w jego stronę z siekierą"

Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, kierowca bmw strzelał do innego mężczyzny, który biegł w jego stronę z siekierą. Następnie kierowca miał odjechać z miejsca zdarzenia.

Przybyli na miejsce policjanci mieli znaleźć na miejscu otwartego mercedesa z kluczykami w środku i dwoma telefonami na masce. Na zewnątrz pojazdu były liczne ślady krwi.

Niedługo po zdarzeniu do jednego z łódzkich szpitali miał trafił ranny 31-latek. Policja zatrzymała mężczyznę, który przywiózł go do lecznicy.

"O sprawie został poinformowany prokurator. Trwa ustalanie okoliczności strzelaniny" - czytamy.

