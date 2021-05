Na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów wybuchł pożar. Na miejsce skierowano 15 zastępów straży. - Zapalił się taśmociąg, który jest na wysokości około 30 metrów, na długości ok. 200 metrów - przekazał Interii rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

15 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem do którego doszło w sobotę na terenie Elektrowni Bełchatów w Rogowcu k. Bełchatowa (Łódzkie). Zapalił się taśmociąg. Strażakom udało się ugasić wstępnie ogień, ale sytuacja nie została jeszcze opanowana.

Wcześniej służby informowały, że pożar wybuchł w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

- Zapalił się taśmociąg, który jest na wysokości około 30 metrów, na długości ok. 200 metrów. Oceniane jest, że ten taśmociąg został zgaszony przez instalację gaśniczą, która jest zainstalowana w galeriach. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na dostęp do płonącego obiektu. Znajduje się on na znacznej wysokości. Jest on mniej więcej na wysokości wieżowca. Strażakom udało się ugasić wstępnie ogień, ale sytuacja pożarowa nie została opanowana. W akcję zaangażowany jest podnośnik i drabina - poinformował.

W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

- Będziemy starali się oddymić i schłodzić taśmociąg, a potem ewentualnie dogasić to, co znajduje się w środku - dodał Pawlak.

Dodał, że na miejsce jedzie 42-metrowa drabina z Łodzi i Grupa Operacyjna Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.



Pożar spowodował duże zadymienie, jednak zdaniem strażaków nie zagraża ono bezpieczeństwu mieszkańców, ponieważ unosi się w górę i rozprasza. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zabudowań, a miasto Bełchatów znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów.

PGE: Zapalił się węgiel

PGE we wpisie na Twitterze po godz. 13 poinformowała o okolicznościach pożaru - pożar taśmociągu miało wywołać zapalenie się węgla.



"Przyczynę pożaru wyjaśni powołana w tym celu specjalna komisja" - poinformowano.

W kolejnej wiadomości zapewniono, że Elektrownia Bełchatów pracuje "zgodnie z krajowym zapotrzebowaniem na energię". "Nie ma żadnego zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci" - dodano.



