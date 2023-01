Ciała zostały odkryte w niedzielę rano. Służby otrzymały informację o znalezieniu dwóch zakrwawionych ciał na klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Tymienieckiego w Łodzi przed godziną 4 - powiedział Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Dwa ciała znaleziono w jednym z budynków w Łodzi

Ofiary to 30-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. - Kobietę próbowano reanimować, ale była ona bezskuteczna - powiedział Kopania. - Jej ciało znaleziono na niższej kondygnacji budynku. Z kolei zwłoki mężczyzny znajdowały się kondygnację wyżej - wyjaśnił rzecznik.

- W pobliżu mieszkania znaleziono nóż. Zakładamy, że jest to narzędzie zbrodni - przekazał Kopania. Dodał, że ślady na zwłokach wskazywały, że "pochodzą od ostrego narzędzia".

Zatrzymany "dobijał się do kościoła"

W sprawie zatrzymano 35-latka. - Mężczyzna próbował bez kurtki dobijać się do kościoła - powiedział rzecznik prokuratury. Podkreślił, że ze względu na jego zachowanie, policjanci zdecydowali zawieść go do szpitala.

- Wiadomo, że to on wynajął w sobotę mieszkanie, gdzie doszło do zdarzenia - poinformował Kopania. Dodał, że prawdopodobnie odbywało się tam spotkanie towarzyskie, a wstępne wyniki toksykologii wykazały, że oprócz alkoholu na imprezie zażywano także narkotyki.

Na miejscu wciąż pracuje policja i prokurator.