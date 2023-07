Ochroniarz pokrzyżował plany dwóm nastolatkom, które chciały ukraść kosmetyk ze sklepu. Do wykroczenia doszło w poniedziałek w jednym z bełchatowskich (woj. łódzkie) marketów. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego około godz. 19.

"W pewnym momencie z półki sklepowej sięgnęły po artykuł i schowały go do torebki. Następnie nie płacąc za towar przeszły przez linie kas i chciały wyjść ze sklepu" - podaje łódzka policja w komunikacie. Ochroniarz był jednak czujny i to on wezwał służby.