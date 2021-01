Zmarła Elżbieta Markowska - dwukrotna dyrektorka Programu 2 Polskiego Radia. Pracę w publicznej rozgłośni zaczęła w 1970 roku.

Zdjęcie Elżbieta Markowska /Stefan Maszewski /Reporter

"Dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nie żyje Elżbieta Markowska, była dyrektor Programu 2 Polskiego Radia. Pracowała w Polskim Radiu od 1970 roku. Jako dyrektor Dwójki w latach 1991-1995 stworzyła nową formułę tej anteny, opartą na muzyce poważnej, literaturze, informacji i publicystyce kulturalnej. Później kierowała naszym programem od sierpnia 1999 do początku 2007 roku" - głosi wpis na koncie radiowej Dwójki na Facebooku.

Program 2 Polskiego Radia na swojej stronie internetowej przypomina też słowa Elżbiety Markowskiej o tworzeniu programu. "Pracowaliśmy z wielkim entuzjazmem. To było nowe wyzwanie i chcieliśmy spełnić oczekiwania słuchaczy" - zapewniała była szefowa Dwójki.

Podczas jednej z rocznic stacji przypomniała też o wyjątkowych słuchaczach anteny. "Byli to m.in. Julia Hartwig i Henryk Mikołaj Górecki, który czasem dzwonił do audycji na żywo. Słuchali nas dziennikarze, muzycy, ale także odbiorcy bez żadnego przygotowania, bez odpowiedniej erudycji. U nich zaważyły potrzeby obcowania z kulturą, kontaktu z pięknem, muzyką, słowem, literaturą" - mówiła Elżbieta Markowska.

Stacja podała też, że była dyrektorka Dwójki będzie wspominana na antenie, zarówno w niedzielę w audycji "Dawno, niedawno", jak i w poniedziałkowych audycjach.

Program 2 Polskiego Radia - jak czytamy na profilu rozgłośni - zaprasza do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze, zachęca do refleksji i odkrywania na nowo fundamentalnych wartości humanistycznych. "Program 2 nie stara się prześcignąć tempa, w jakim toczy się współczesne życie. Przeciwnie, zaprasza do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze, zachęca do refleksji i odkrywania na nowo fundamentalnych wartości humanistycznych" - głosi wpis.

"Różnorodnymi stylistykami i środkami wyrazu, łączy tradycję i nowoczesność" - dodano.