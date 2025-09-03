"Śmigłowce i granaty". Akcja CBŚP w Kujawsko-Pomorskiem

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzili w środę działania w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie) - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski. Do działań zaangażowano kontrerrorystów oraz śmigłowce Black Hawk i Bell. CBŚP potwierdziła też doniesienia okolicznych mieszkańców o użyciu granatów hukowych. Akcja miała związek z nielegalnymi substancjami.