"Śmigłowce i granaty". Akcja CBŚP w Kujawsko-Pomorskiem

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzili w środę działania w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie) - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski. Do działań zaangażowano kontrerrorystów oraz śmigłowce Black Hawk i Bell. CBŚP potwierdziła też doniesienia okolicznych mieszkańców o użyciu granatów hukowych. Akcja miała związek z nielegalnymi substancjami.

W akcji brali udział kontrterroryści (zdj. ilustracyjne)Cezary PecoldAgencja FORUM

Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że policjantów z CBŚP w działaniach wspomagali kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.

Warlubie. Akcja CBŚP. "Użyto granatów hukowych"

- Brały w niej udział śmigłowce Black Hawk i Bell. Funkcjonariusze użyli granatów hukowych. Nie użyto broni - podkreślił.

Jak ustaliła PAP, prawdopodobnie chodziło o laboratorium narkotykowe.

Wkrótce więcej informacji.

