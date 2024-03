Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy od dłuższego czasu zajmowali się ustalaniem sprawców włamań do plebanii na terenie całego kraju. Sprawa miała początek w lipcu 2023 roku, gdy doszło do włamania do plebanii na terenie gminy Janowiec Wlkp. w powiecie żnińskim.