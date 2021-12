Samochodem OSP jechało pięć osób, ranni są przytomni - podał rzecznik. Dwóch z poszkodowanych to funkcjonariusze PSP - dodał.



Mł. bryg. Arkadiusz Piętak z komendy wojewódzkiej SP w Toruniu przekazał na antenie Polsat News, że trzy ranne osoby zostały zabrane do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Przyczyny wypadku ustala policja. Na miejscu działa osiem zastępów straży pożarnej.



- Łamie mi się głos. Byli to nasi koledzy, którzy jadąc do akcji, stracili życie - mówił Piętak.

"Ponieśli najwyższą ofiarę"

W komunikacie PSP wyjaśniono, że strażacy zostali alarmowo wezwani do pożaru sadzy.

"Ratownicy, wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, ponieśli najwyższą ofiarę, tracąc życie" - dodano.

"Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w imieniu całej społeczności strażackiej składa głębokie wyrazy współczucia dla Rodzin zmarłych druhów" - przekazała Państwowa Straż Pożarna.

Ofiary to młoda kobieta i mężczyzna, mieszkańcy gminy Czernikowo

Głos zabrał także wójt gminy Czernikowo Tomasz Krasicki. Nie możemy pogodzić się ze śmiercią naszych strażaków z OSP — powiedział.



- Dla nas, jako mieszkańców gminy to ogromna tragedia. Ludzie, którzy na co dzień i także dzisiaj — tego feralnego poranka, niosąc pomoc naszym mieszkańcom, stracili życie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Trudno nam się z tym pogodzić. Na pewno zorganizujemy żałobę gminną, odwołamy wszystkie imprezy. To wstrząsająca wiadomość, która napłynęła do nas z samego rana - zapowiedział w rozmowie z PAP.

Dodał, że w wypadku zginęli strażacy z OSP Czernikowo — młoda kobieta i mężczyzna. - To niesamowita tragedia. Nie możemy się otrząsnąć - wskazał wójt.

- Spektrum działania OSP jest bardzo szerokie: od kultury przez animację społeczną. Przede wszystkim polega jednak na ratowaniu mienia, życia i zdrowia mieszkańców gminy, w której działają. Dziś jeszcze mocniej widzimy, jak bardzo odpowiedzialna jest to służba, jak ważna. Może być jednak — jak widać — tragiczna i dramatyczna dla tych, którzy tę pomoc niosą. Należy z tej sytuacji wyciągnąć daleko idące wnioski, otoczyć jeszcze większym szacunkiem społecznym tych ludzi, chociaż on i tak jest ogromny. Trzeba też wesprzeć OSP jeszcze bardziej finansowo. Ci ludzie jechali pomagać innym przed 5 rano. Wszyscy mieszkańcy — co do zasady — o tej porze śpią, a strażacy na sygnał syreny podnieśli się i chcieli jak zawsze nieść pomoc. Tym razem nie dojechali. Nie mam słów - wskazał wójt.

Przyznał, że strażacy, którzy zginęli w wypadku, to mieszkańcy jego gminy. Jedna z tych osób pracowała także w Urzędzie Gminy.

- Rodziny na pewno nie dowierzają na tym etapie w to, co się stało. Tak samo nie dowierzamy my wszyscy — mieszkańcy. Staramy sobie to wszystko poukładać, zrozumieć to, ale na ten moment wydaje się to niemożliwe - dodał.

Poprosił o to, aby zawsze podkreślać jak ważna i trudna jest służba strażaków OSP i PSP.