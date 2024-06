"Arcygłupota" na Wiśle. Ratownicy interweniowali w "zdradliwych miejscach"

Dorośli spacerowali z dziećmi po łachach. "Nie do pomyślenia"

Toruńscy ratownicy zamieścili w sieci zdjęcia z interwencji. Na jednym z nich widać czteroosobową rodzinę - dwójkę dorosłych i dwójkę dzieci, spacerujących po łachach na Wiśle. "Nie do pomyślenia jest takie zachowanie" - piszą.

"Ludzie którzy na nie wchodząc nie zdają sobie sprawy że może to być ich ostatnie wejście na piaszczystą wydmę. Są to bardzo zdradliwe miejsca na Wiśle " - przekazał toruński WOPR w mediach społecznościowych.

Zatrważająca liczba utonięć. Policja apeluje o ostrożność

Według danych RCB w okresie od 1 kwietnia do 2 czerwca 2024 roku w Polsce utonęło 66 osób . To o sześć ofiar więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. 39 osób straciło życie w zbiornikach wodnych, 22 osoby w rzekach, dwie w morzu. Trzy osoby zginęły w innych miejscach.

- To przede wszystkim kąpiel na strzeżonych kąpieliskach, wchodzenie do wody będąc schłodzonym, a nie od razu ze słońca. Zakrywanie głowy, używanie kremów z filtrem, odczekanie pół godziny po posiłku przed wejściem do wody - przekazała Julia Nowakowska z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.