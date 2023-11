Korekta rozliczeń z ZUS - zmiany i terminy

ZUS przypomina, że korekty rozliczeń za lata 1999-2021 przyjmuje tylko do 1 stycznia 2024 roku. Zostały więc na to niecałe dwa miesiące. Po tym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie przyjmował korekt od płatników. Będą one mogły być sporządzane tylko przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty za późniejszy okres (po 1 stycznia 2022) płatnicy będą mogli składać w ciągu pięciu lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Dotyczy to dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA.