Prognoza pogody. Dodatnie temperatury i kolejne wichury

W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 7 do 11 stopni C. Chłodniej na podgórskich obszarach, maksymalnie do 7 stopni C. We znaki da się także coraz silniejszy wiatr. Początkowo umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 60 km/h, na północy do 75 km/h, na wybrzeżu silny, do 50 km/h i w porywach początkowo do 90 km/h, później do 80 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzega IMGW.