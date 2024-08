Emerytura honorowa przyznawana jest od 1972 roku osobom, które ukończyły 100 lat i mają obywatelstwo polskie. Pieniądze przekazywane są dożywotnio jako dodatek do comiesięcznej emerytury i do tej pory traktowane było jako tak zwane "świadczenie w drodze wyjątku".

Emerytura honorowa. Zmiany

Zapewnia to stabilność i przewidywalność prawną sytuacji prawnej seniorów. Inną zmianą dotyczącą emerytury honorowej jest to, że będzie ona podlegała corocznej waloryzacji. Do tej pory jej wysokość nie zmieniała się do końca życia świadczeniobiorcy.