Zmarł Tadeusz Jarosz ps. "Topacz". Powstaniec warszawski miał 95 lat

Zmarłego pożegnał również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski . "Minionej nocy odszedł w wieku 95 lat. Zawsze będziemy go pamiętać. Cześć jego pamięci" - napisał na platformie X.

Jak podaje MPW, Tadeusz Jarosz urodził się 24 czerwca 1929 r. we Lwowie . Był synem porucznika Tadeusza Jarosza ps. 'Zawisza' (1897-1979), zastępcy dowódcy w zgrupowaniu 1670 na warszawskiej Pradze, odznaczonego orderem Virtuti Militari . Jego brat Władysław Jarosz ps. "Walther" (1924-2019) był żołnierzem Oddziału Specjalnego (OS) 'Harnaś'.

"Nazywam się Tadeusz Jarosz, mój pseudonim z okresu okupacji i Powstania 'Topacz', czyli nie mylić z 'Topaz', bo wielokrotnie mylą. To jest 'Topacz', to jest herb rodowy mojej babci od strony mojej mamy. Urodziłem się we Lwowie w 1929 r., tak że moje związki z Warszawą zaczęły się dopiero na niecały rok przed wybuchem wojny" - powiedział w kwietniu 2010 r. Tadeusz Jarosz w Archiwum Historii Mówionej.