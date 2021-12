Zmarł Mieczysław Rybicki, uczestnik Powstania Warszawskiego. Miał 93 lata

"Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Mieczysława Rybickiego - uczestnika Powstania Warszawskiego, harcerza Szarych Szeregów, robinsona warszawskiego, wolontariusza Muzeum Powstania Warszawskiego" - poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego.

Mieczysław "Wacek" Rybicki urodził się w 1928 roku w Warszawie. Dwa lata przed wybuchem wojny był wraz z rodziną przeniesiony do Brześcia. - Tam zaskoczyła mnie wojna - powiedział w rozmowie z pracownikami Muzeum Powstania Warszawskiego.

Czasy po Powstaniu Warszawskim

Po kapitulacji pozostał w stolicy ukrywając się przed Niemcami w jej ruinach, aż do momentu wkroczenia do Warszawy w styczniu 1945 w wyniku operacji warszawskiej oddziałów Armii Czerwonej i ludowego Wojska Polskiego. Mieczysław Rybicki wraz z sześcioma innymi osobami przez 115 dni (do 19 stycznia 1945) ukrywał się na Żoliborzu w bunkrze Romana Łuczaka przy ul. Czarnieckiego 17.

Rybicki odznaczony był Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem Za Warszawę 1939-1945, Odznaką Pamiątkową Akcji Burza, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.