Rosjanin został zidentyfikowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Na podstawie jej materiałów zatrzymania dokonała Żandarmeria Wojskowa. "Mężczyzna, działający dla rosyjskich służb specjalnych, prowadził działania na szkodę Polski. Został zatrzymany 6 kwietnia 2022 r." - poinformowano w komunikacie wydanym we wtorek.

Ze zgromadzonych przez SKW dowodów wynika, że mężczyzna zbierał informacje o gotowości wojskowej Sił Zbrojnych RP i wojsk NATO. Po zatrzymaniu, w prokuraturze Rosjanin usłyszał zarzut szpiegostwa. Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował, że podejrzany na trzy miesiące trafił do aresztu.

"Podejrzanym jest obywatel Rosji, mieszkający w Polsce od 18 lat. W Polsce prowadził działalność gospodarczą. W trakcie śledztwa zabezpieczono liczne dowody, które są obecnie analizowane" - informują służby.

To kolejny obywatel Rosji zatrzymany w Polsce pod zarzutem szpiegostwa, od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. 23 marca Polska podjęła decyzję o redukcji personelu dyplomatycznego ambasady Rosji, w efekcie czego nasze terytorium opuściło 45 osób o różnych statusach dyplomatycznych. Jak informował wtedy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn o wydalenie 45 osób, które pod tzw. przykryciem dyplomatycznym, prowadziły działalność wywiadowczą w Polsce do MSZ wniosła ABW. Jak wyjaśniał Żaryn, to funkcjonariusze rosyjskich służb i ich współpracownicy, którzy oficjalnie mieli status dyplomatyczny.

Służby: Zatrzymano także obywateli Białorusi

Jak informują służby, w ostatnim czasie doszło także do zatrzymań obywateli Białorusi. "Dzięki dowodom zebranym przez SKW w innej sprawie, w ostatnich dniach zidentyfikowano także dwóch obywateli Białorusi, którzy prowadzili w Polsce działalność wywiadowczą na rzecz białoruskich służb specjalnych. Według doniesień SKW podejrzani zostali zatrzymani przez Żandarmerię Wojskową 4 kwietnia 2022 r." - przekazano we wtorkowym komunikacie.

Mężczyźni są podejrzani o szpiegostwo na rzecz białoruskich służb specjalnych. Na terenie Polski prowadzili działania zmierzające do rozpoznania obiektów o strategicznym i krytycznym znaczeniu dla obronności RP - przekazał Stanisław Żaryn.