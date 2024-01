Jak ostrzega Tatrzański Park Narodowy, obecnie w najwyższych polskich górach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. W wielu miejscach na szlakach jest bardzo ślisko i panuje oblodzenie.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wymagające warunki w Tatrach

" Wędrowanie w takich warunkach wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce , umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC ) wraz z umiejętnością posługiwania się nim" - podkreśla TPN w komunikacie turystycznym opublikowanym we wtorek.

W komunikacie napisano również, że w dolinach oraz na szlakach dojściowych do schronisk pojawiła się kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu , pod którą zalega cienka warstwa lod u. Z tego powodu może być ślisko , zwłaszcza na bardziej stromych podejściach, w tym na skrótach wiodących nad Morskie Oko oraz zejście nad staw .

TPN radzi, by na tego typu trasach zachować szczególną ostrożność . Przed wyruszeniem w wędrówkę należy wyposażyć się w raczki i kijki trekkingowe . Specjaliści ostrzegają, że lód na tatrzańskich stawach jest cienki i z łatwością może się załamać. Nie należy wchodzić na ich tafle.

Wyższy stopień zagrożenia lawinowego

Obowiązujący do poniedziałku pierwszy stopień zagrożenia lawinowego we wtorek zwiększono do drugiego. Jak poinformowało Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe, "minionej doby w Tatrach spadło 10-20 cm świeżego śniegu". Śnieg spadł na zlodowaciałą warstwę.