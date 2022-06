Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia dla łącznie trzynastu województw.

Pogoda. Wtorek z burzami. Ostrzeżenia IMGW dla 13 regionów

Jak informuje IMGW, burze z gradem spodziewane są w niektórych regionach już od godz. 7.30. We wtorek zjawiska te pojawią się we wszystkich województwach z wyjątkiem: pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W regionach objętych alertem prognozowane są we wtorek burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie pojawią się także opady gradu.

Burze nad Polską. Ostrzeżenia IMGW przed gradem

Ostrzeżenia I stopnia przed opadami z gradem będą obowiązywały w godzinach 13-15.

Na wschodzie i w centrum kraju burze z gradem mogą utrzymać się do piątku. Ostrzeżenia IMGW są przez synoptyków na bieżąco aktualizowane.

Jak czytamy w komunikacie IMGW w mediach społecznościowych, "temperatura maksymalna sięgnie od 22 st. C. na zachodzie do 27 st. C. na wschodzie, a lokalnie na południu do 28 st. C.".