Aura w dalszym ciągu nie będzie zachęcać do spacerów. W wielu miejscach przelotnie popada deszcz, zaś na wschodzie, północnym wschodzie wystąpią burze. Największe ulewy przyniosą na północny wschód. Możliwe, że miejscami spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy, przez co może dochodzić do lokalnych podtopień.