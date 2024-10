Chociaż niedziela 27 października będzie dosyć ciepła, to ostatni dzień weekendu przyniesie kilka niespodzianek. Synoptycy zapowiadają umiarkowane zachmurzenie i gęste mgły.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nawet ostrzeżenia pierwszego stopnia. "Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m" - napisał instytut.

Pogoda w niedzielę. Ostrzeżenia IMGW przed mgłami

Ostrzeżenia IMGW wydano dla północnej, północo-wschodniej i zachodniej części kraju. Chociaż oficjalnie ostrzeżenia obowiązują do godziny 9:30, to synoptycy podkreślają, że lokalnie gęste mgły będą występować nawet do godzin południowych.

"Nadal utrzymują się gęste mgły, które miejscami ograniczają widzialność do około 200 m. Najbardziej gęste mgły występować będą jeszcze przez około 2 - 3 godziny, lecz lokalnie (zwłaszcza w rejonach zbiorników i cieków wodnych) możemy je obserwować nawet do godzin południowych" - przekazał rano IMGW.

W taką pogodę szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy i w czasie jazdy "zdjąć nogę z gazu".

Pogoda w Polsce. Niedziela ciepła, możliwe mgły

Według najnowszej prognozy IMGW, niedziela będzie dosyć pochmurna. Na terenie całego kraju wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, a na Pomorzu duże. Mogą wystąpić także niewielkie opady deszczu, szczególnie w północnej części kraju.

"Dziś pogodnie i dość ciepło, tylko na Pomorzu stopniowy wzrost zachmurzenia i tam słaby deszcz. Rano mgły" - podał IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 13 st. C na Suwalszczyźnie, po około 17 st. C. w Polsce centralnej i nawet 20 st. C w południowej i południowo zachodniej części kraju.

Ciepłej niedzieli nie zepsuje nawet wiatr, który większości będzie słaby i umiarkowany. Jedynie w górach i nad morzem mogą wystąpić porywy wiatru sięgające 60 km/h. W Bieszczadach podmuchy dojdą do 80 km/h.

Deszcz i duże zachmurzenie wystąpią także w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na Pomorzu i w kotlinach górskich wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, jednak temperatura spadnie nawet do 5 st. C.

