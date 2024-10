Poranek na zachodzie kraju okazał się bardzo mglisty. W wielu miejscach od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę po część Śląska i województwa łódzkiego widzialność była ograniczona do 600, a lokalnie nawet do 100 metrów. Choć po godz. 9:00 mgły przeważnie zanikną, to dzień nie będzie zbyt pogodny, ze względu na zachmurzenie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.