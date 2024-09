Most św. Jana Nepomucena to kamienny most położony w centrum miasta nad rzeką Białą Lądecką. Został wybudowany w 1565 roku z kamienia łamanego. Według legendy był on bardzo solidny, ponieważ w jego budowie miały zostać użyte kurze jaja. Był kilkukrotnie modernizowany, a 22 grudnia 1971 r. został wpisany do rejestru zabytków.